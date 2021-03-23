В Киеве могут ввести специальные пропуска для пользования общественным транспортом, если ситуация с COVID-19 продолжит ухудшаться. Пока что эти ограничения не предусмотрены.

Об этом первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил в эфире «Украина 24».

Отметим, журналисты спросили, будут ли чиновники вводить пропуска для транспорта. Поворозник ответил: «Пока нет. Но если ситуация не будет, скажем, идти в лучшую сторону в части заболеваемости и госпитализаций, то мы будем вынуждены вводить спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, переходить на спецрежим работы транспорта».

В Днепре с 25 марта вводят строгие карантинные ограничения. Таким образом мэр города Борис Филатов пытается выровнять ситуацию с COVID-19.

Ранее усиленные карантинные ограничения ввели Николаев, Прикарпатье, Львов, Черкасская область, Киев и Одесса.