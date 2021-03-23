Кабинет министров запретил украинцам находиться в местах общего пользования в «красных» карантинных зонах без масок.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта.

В «красных» зонах запретили находиться в местах общего пользования без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

К территориям общего пользования относятся:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки — памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

За нарушение этого требования можно получить штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 грн.

Как сообщалось ранее, усиленные карантинные ограничения ввели Николаев, Прикарпатье, Львов, Черкасская область, Киев и Одесса.

В Киеве могут ввести специальные пропуска для пользования общественным транспортом, если ситуация с COVID-19 продолжит ухудшаться. Пока что эти ограничения не предусмотрены.