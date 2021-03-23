Китайская вакцина от COVID-19 компании Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта. На данный момент точное время и место прибытия поставки — неизвестны.
Об этом заявила представитель компании «Лекхим» Элеонора Мирошник, передает «Суспильне».
Так, сообщается, что 25 марта «Лекхим», которая является представителем Sinovac Biotech, должна принять и доставить в Украину первую партию препарата под названием CoronaVac.
Согласно предварительным данным, в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Всего согласно контракту, предусматривается поставка 1,9 миллиона доз.
Напомним, ранее была информация о том, что вакцину CoronaVac могут привезти в Украину до 15 марта.
Как мы уже рассказывали ранее, народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин считает, что врачей, которые отказались от вакцинации препаратом CoviShield, нужно увольнять.
В то же время, в даркнете продают поддельные сертификаты о вакцинации, вакцины от коронавируса, а также поддельные отрицательные тесты на COVID-19. Цены варьируются от 500 до 750 долларов за дозы вакцины AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson&Johnson.