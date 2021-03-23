Весна «постучится» в Украину только в апреле, последняя неделя марта будет холодной и довольно дождливой.

Об этом «Обозревателю» рассказали синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня и метеоролог Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика Украинского гидрометеорологического центра, на большей части территории Украины ожидаются снегопады, а ночью минусовая температура:

«Ближайшие трое суток, 23-25 марта, температура воздуха будет прохладной. Стоит ожидать умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, особенно в южных и восточных областях, а также в части центральных, а именно – в Кировоградской и Днепропетровской. Местами будет налипание мокрого снега, гололед, снежный покров будет непрочным».

Диденко отметила, что в ближайшее время будут доминировать влажная воздушная масса и значительные порывы ветра:

«Осадков сильных не ожидается, но небольшой мокрый снег вероятен. Ветер порывистый, до штормовых порывов. 23 и 24 марта на большей части Украины ожидается сильный ветер, местами 15-20 м/с штормовые порывы. Ночная температура воздуха может опускаться от 0 до 5 градусов мороза. На высокогорье Карпат даже ниже. Днем будет 1-6 градусов тепла».

26 марта кратковременные осадки в виде дождя и снега ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. При этом по всей стране температура ночью продолжит опускаться ниже 0 градусов.

«Температура ночью в начале этой недели в западных и северных областях будет колебаться от 2 до 5 градусов мороза, днем – от 0 до 5 тепла. В южной и восточной части Украины ночной максимум составит 3 градуса мороза, а днем стоит ожидать от 5 до 9 выше нуля», – отметила Голеня.

27 марта дожди пройдут в некоторых западных регионах – Львовской, Ровненской и Волынской областях. Но в эти дни уже начнет теплеть в дневное время.

«В начале апреля, по сегодняшним расчетам, будет 10 градусов тепла днем, ночью 1-5 со знаком плюс. Поскольку температурный фон выше, то снега не будет, но вероятные несущественные осадки в виде дождя», – сказала Голеня.

В течение 28-31 марта на термометрах будет стабильно выше нуля, но прогнозируются осадки. Сначала они накроют западные и северные регионы – Закарпатскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Черниговскую, Киевскую области. В дальнейшем дожди пройдут в центральной, восточной и южной части Украины.

Синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.