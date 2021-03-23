Президент Украины подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении ряда новых санкций в отношении граждан РФ и российских компаний.

Подробности опубликованы на сайте Офиса президента Украины. Под ограничения также попали и три французских депутата Европарламента, которые посещали оккупированный Крым.

Среди попавших под санкции ряд представителей МВД России, правительства и Федерального собрания. Среди компаний, получивших, как и физические лица, санкции на три года, интернет-издания «ТАСС», Лента.ру, Газета.ру, государственный медиа-холдинг «Россия сегодня», страховая компания «Росгосстрах».Под санкции попали граждане Российской Федерации:

Горовой Александр — первый замминистра внутренних дел России;

Казакова Валентина — начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;

Адзинов Кирилл — начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ;

Левченко Олег — начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД Российской Федерации по Ростовской области;

Гурьянова Анна — начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;

Хлыстов Владимир — начальник отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Неклиновского района Ростовской области;

Агарков Олег — начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;

Башкин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Вуколов Всеволод — заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации (ранее — руководитель Федеральной службы Российской Федерации по труду и занятости, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике);

Зубов Игорь — статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;

Карлин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Меньщиков Владислав Владимирович — руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике;

Меньщиков Владислав Владимирович — руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике; Нарусова Людмила — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Рукавишникова Ирина Валерьевна — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Цепкин Олег — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

А также санкции были введены в отношении следующих граждан Франции:

Лакапель Жан-Лин — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;

Оливье Филипп — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;

Виржини Жорон — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия».

Как мы уже рассказывали ранее, СНБО также принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которые предали Украину.

А совет Евросоюза утвердил новые санкции в отношении 11 человек, причастных к нарушении прав человека, из России и Китая.