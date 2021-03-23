Президент Украины подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении ряда новых санкций в отношении граждан РФ и российских компаний.
Подробности опубликованы на сайте Офиса президента Украины. Под ограничения также попали и три французских депутата Европарламента, которые посещали оккупированный Крым.
Среди попавших под санкции ряд представителей МВД России, правительства и Федерального собрания. Среди компаний, получивших, как и физические лица, санкции на три года, интернет-издания «ТАСС», Лента.ру, Газета.ру, государственный медиа-холдинг «Россия сегодня», страховая компания «Росгосстрах».Под санкции попали граждане Российской Федерации:
- Горовой Александр — первый замминистра внутренних дел России;
- Казакова Валентина — начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;
- Адзинов Кирилл — начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ;
- Левченко Олег — начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД Российской Федерации по Ростовской области;
- Гурьянова Анна — начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;
- Хлыстов Владимир — начальник отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Неклиновского района Ростовской области;
- Агарков Олег — начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;
- Башкин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Вуколов Всеволод — заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации (ранее — руководитель Федеральной службы Российской Федерации по труду и занятости, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике);
- Зубов Игорь — статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;
- Карлин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Меньщиков Владислав Владимирович — руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике;
- Нарусова Людмила — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Рукавишникова Ирина Валерьевна — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Цепкин Олег — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
А также санкции были введены в отношении следующих граждан Франции:
- Лакапель Жан-Лин — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;
- Оливье Филипп — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;
- Виржини Жорон — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия».
Как мы уже рассказывали ранее, СНБО также принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которые предали Украину.
А совет Евросоюза утвердил новые санкции в отношении 11 человек, причастных к нарушении прав человека, из России и Китая.