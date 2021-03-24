В Украине зафиксировали новые мутации британского штамма коронавируса.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Как считают исследователи Института молекулярной биологии и генетики, нынешнюю волну эпидемии вызвала комбинация модифицированных штаммов «британца». Кроме того, говорят ученые, именно это является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей и тяжелого протекания болезни.

Полученные данные зарегистрировали в международной базе GISAID, передали ВОЗ и СНБО. Представители ВОЗ согласились с выводами ученых и предостерегли относительно появления других, более опасных штаммов, которые уже начали фиксировать в других странах Европы.

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