25 марта в Украине День службы безопасности, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с работниками, содержащихся под стражей и пропавшими без вести, а по народному календарю Феофан день. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День службы безопасности Украины

25 марта 1992 Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины». С 2001 года по Указу Президента Украины № 193/2001 этот день отмечается как День службы безопасности Украины.

Феофан день 25 марта

Феофан Исповедник — византийский монах, летописец, уважаемый православной церковью в лике преподобного. Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом Мефодием в 9 веке, а также с его собственного сочинения «Хронограф». Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов. В этот день категорически нельзя ругаться и злиться, иначе весь год сулит несчастье. Отметим, 25 марта католическая церковь отмечает светлый праздник — Благовещение Девы Марии (Annunciation of the Blessed Virgin Mary), связанное с важной евангельской событием — возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от неё Спасителя. Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте

Приметы на 25 марта

Деревья покрыты инеем — к дождливому июня.

Установилась настоящая весенняя погода в этот день — лето будет ненастным.

Туман поднимается вверх — к дождю. Опускается вниз — к солнечной погоды.

Напомним, 24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом и Международный день права на установление истины по грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, а по народному календарю День Ефима.