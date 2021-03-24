На высокую пенсию в Украине могут рассчитывать только те, кто получает зарплату, которая превышает среднюю больше, чем в 2 раза.

Об этом говорится в материале «Апострофа».

Издание отмечает, для того чтобы получать пенсию от 10 тысяч гривен, нужно официально зарабатывать в месяц больше 20 тысяч гривен. Сейчас большинство украинцев получает только около 11 тысяч гривен, они смогут рассчитывать на пенсию только в 3,5 тысячи гривен.

Кроме того, украинцы должны иметь большой стаж, так как за каждый официально отработанный год к пенсии прибавляют 1 процент расчетной зарплаты.Как рассчитывается размер пенсии

При расчете пенсии есть три переменных: средняя зарплата по стране, собственная зарплата и стаж. От каждой из них зависит то, какую выплату можно будет получить после достижения пенсионного возраста.

По какой формуле рассчитывают пенсию

Средняя зарплата за три года * соотношение собственной зарплаты к средней * стаж в годах * 1%

Те люди, которые получают минимальную зарплату, могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Для того, чтобы получать пенсию вообще, нужно иметь не меньше 35 лет стажа. С каждым дополнительным годом вам будет положена надбавка – 1% прожиточного минимума.

Как сообщалось ранее, пенсионный возраст в Украине с 1 апреля повышается еще на полгода. Речь идет об украинках, которые родились после 1 апреля 1961 года. Они смогут выйти на пенсию по возрасту по достижению 60 лет. До этого женщины могли выйти на пенсию по возрасту в 59 лет и 6 месяцев.

Пенсионный фонд массово проверяет назначенные пенсии и в случае обнаружения нарушений, задним числом снижает выплату и заставляет вернуть разницу в бюджет. Напомним, украинцев могут лишить пенсии из-за ошибка в фамилии, а также из-за длительного периода, в течение которого пенсионер не забирал деньги.