Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о национализации предприятия «Мотор Сич«.

Об этом говорится в указе №108/2021.

Другими словами, вступило в силу решение СНБО от 11 марта 2021 года «О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины » О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей».

Напомним, накануне Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в госсобственность. После этого Китай потребовал от Украины защитить интересы китайских бизнесменов, которые в свое время инвестировали в «Мотор Сич».

Несколькими днями ранее, государственный концерн «Укроборонпром» объявил о готовности взять в управление активы «Мотор Сичи».

Ранее в Skyrizon заявили, что введение Украиной санкций против китайских акционеров «Мотор Сич» — варварский грабеж и грубое нарушение их законных прав. Китайский акционер «Мотор Сич» намерен использовать все возможные юридические средства, включая международный арбитраж для решительной защиты своих законных прав и интересов.