На Закарпатье в селе Теребля начался масштабный пожар, загорелся жилой микрорайон.

Как было установлено, эти дома строили для переселенцев, которых отселили из Солотвино — из зоны карстовых провалов.

«Сейчас пожар локализован на площади более 1200 кв. м, информации о пострадавших нет, на месте работают 6 единиц техники и более 30 спасателей. В домах, где возник пожар, людей не было. Возгорание началось с покрытия, далее пламя перекинулось на соседний жилой дом. В целом охвачено огнем было два многоквартирных дома в с. Теребля», — сообщили в ГСЧС.

Комплекс начали строить в 2011 году — возвели восемь многоквартирных домов и 17 индивидуальных усадеб, на что было потрачено из госбюджета 120 000 000 гривен.

Однако по итогу, из Солотвино в новый комплекс переехало всего несколько человек.

Как мы уже рассказывали ранее, после пожара в инфекционной больнице Запорожья, который закончился смертью четырех человек, полиция задержала ответственного за пожарную безопасность в лечебном учреждении.

Тем временем, на Донбассе при пожаре в блиндаже погибли трое украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.