В Украине в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го хотят провести одноразовое декларирование активов физлиц. Украинцы сообщат налоговой о квартирах, автомобилях, земельных участках, банковских счетах и акциях. О происхождении этих доходов спрашивать не будут – в этом и заключается суть амнистии. Но если за имеющееся во владении имущество не были уплачены налоги, придется заплатить от 2,5 до 9%, в зависимости от вида актива.

Однако после этого власти намерены проверять источники средств граждан для дорогих покупок, говорится в материале «РБК-Украина». В Украине введут «нулевую» декларацию: кому и сколько придется платить

«С одной стороны, мы даем пряник — это возможность легализовать свои доходы, с которых не уплачены налоги. С другой стороны, тот, кто сейчас не задекларирует доходы, после окончания амнистии будет отвечать перед законом», — сказал министр финансов Сергей Марченко.

В частности к тем, кто не захочет воспользоваться возможностью «нулевого декларирования», налоговики будут применять «косвенные методы» выявления нарушений — грубо говоря, сравнивать доходы с расходами и образом жизни.

«После окончания амнистии мы начнем оценивать граждан по расходам: будем спрашивать и проверять, а на каких официальных основаниях вы заработали средства, чтобы купить дом, автомобиль и т.д.», — объясняет глава Минфина.

Как сообщалось ранее, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять законопроект №5153 о так называемой налоговой амнистии для граждан, которые подали «нулевую декларацию».