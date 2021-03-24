Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о «Харьковских соглашениях».

Соответствующая информация опубликована на сайте Офиса генпрокурора. Экс-политику инкриминируют действия во вред суверенитету Украины по предварительному сговору с беглым президентом Виктором Януковичем.

Как сообщается, Азаров по предварительному сговору с Януковичем совершил действия во вред суверенитету Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности.

20 апреля 2010 года он на территории России согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

А с 21 апреля по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласование проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота и закона о его ратификации без фактического рассмотрения документов уполномоченными органами.

Следствие установило, бывший премьер на закрытом заседании Кабинета министров подписал распоряжение об одобрении этого Соглашения правительством Украины и, в нарушение закона «О международных договорах Украины», внес проект на рассмотрение президенту.

Что, в свою очередь, дало возможность Януковичу подписать в Харькове соответствующее Соглашение, а 23 апреля внести законопроект о ратификации как неотложный в Верховную раду.

В связи с подписанием и ратификацией «Харьковских соглашений» были искусственно созданы предпосылки для наращивания войск РФ в Крыму, вторжения российской армии и оккупации полуострова.

Как мы уже рассказывали ранее, СБУ начала подготовку к организации и проведению следственных действий на территории других стран в деле блогера Анатолия Шария.

А также, СНБО анонсировали проверку всех народных депутатов, которые помогли ратифицировать Харьковские соглашения.