Согласно постановлению Кабмина № 509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", государство переходит на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта. В 2021 году это произойдет в ночь с 27 на 28 марта, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на " Слово и Дело ". В 3:00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед. В этот день украинцы проснутся на 60 минут раньше, чем обычно. Также, 25 марта общественный транспорт будет курсировать по своему обычному графику, а пассажиров поездов и самолетов предупреждают о том, что необходимо учитывать переход на летнее время уже ночью 24 марта. Напомним, 29 октября 2020 состоялся переход на "зимнее" время . Также мы писали о том, что на сайте официального представительства президента появилась петиция относительно появления в стране собственного украинского времени .