Верховная Рада и правительство не успели отменить сезонный перевод часов. Поэтому, украинцы в ночь с 27 на 28 марта перейдут на летнее время.

Парламентарии законопроект провалили, а правительство не взялось рассматривать этот вопрос, передает Обозреватель.

«Думаю, на выходных окончательно переходим на летнее время», — заявила нардеп от «Слуги народа» Роксолана Пидласа.

В Раде отметили, что у них нет возможности решить этот вопрос до выходных. За соответствующий документ проголосовали в первом чтении, однако провалили голосование в целом.

Автор документа отмечал, что сезонный перевод часов вредит здоровью и опровергал, что в этом есть экономическая выгода. Врачи утверждают, что биологическим ритмам человека переход на летнее и зимнее время наносит большой вред.

Соответственно, в ночь с 27 на 28 марта украинцы переведут время, переместив стрелки часов на один час вперед. Таким образом, спать придется на час меньше.

Как мы уже рассказывали ранее, перевод часов на летнее время проводят для сбережения электроэнергии.

Напомним, 3 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №4201 об отказе от перевода часов.