Санкции СНБО — это инструмент произвола власти для расправы с политическими оппонентами, ведь президент Украины не обязан указывать основания для введения санкций.

Такой вывод можно сделать из содержания отзыва Офиса президента, направленного в суд в ответ на один из исков по обжалованию санкций в отношении канала «112 Украина«. В частности, в документе сообщается, что законодательство Украины не содержит положений, которые бы устанавливали обязанность указывать основания для применения санкций в соответствующем решении СНБОУ или указе о введении такого решения в действие.

Напомним, что конкретные причины для закрытия трех телеканалов страны тщательно скрывают. Они не только не указаны в решении СНБОУ и указе президента, но и не раскрыты на многочисленные запросы в адрес властей.

В настоящий момент в открытом состязательном судебном процессе Офису президента предстоит доказать наличие оснований для закрытия телеканалов. Однако документов, подтверждающих основания введения санкций, суду не предоставлено. Уже сейчас можно констатировать, что власть пытается прикрыть отсутствие реальных причин для санкций ничем не подкрепленной ссылкой на угрозы национальной безопасности, а также несколько приевшимися за 7 лет лозунгами.

Так, по мнению Офиса президента, закон не содержит четкого и конкретизированного перечня деяний, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальной безопасности. Однако в условиях вооруженного конфликта и под угрозой утраты украинской государственности необходимо эффективно и жестко реагировать на реальные и потенциальные угрозы со стороны страны-агрессора.

Также в отзыве президентского офиса суду содержится тезис о том, что Служба безопасности Украины подает предложения о введении санкций только в случае наличия оснований.

Следует отметить, что подобная логика делает механизм санкций крайне удобным инструментом для произвола. Можно закрыть любое СМИ или прекратить деятельность любого предприятия со ссылкой на угрозы национальной безопасности и предложения СБУ, никому не сообщая о причинах для таких действий.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина«, NewsOne и Zik. Согласно указу, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

«112 Украина«, NewsOne и ZiK расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Телеканалы подали ряд исков в Верховный суд Украины.