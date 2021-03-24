Пророссийские террористы три раза нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе, за сутки, 24 марта.

Подробную сводку опубликовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook. К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был травмирован.

Обстрелы боевиков были зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

А в районе Авдеевки боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей», — указано в сообщении.

Представителей ОБСЕ уведомили обо всех фактах нарушения со стороны боевиков через украинскую сторону СЦКК.

Как мы уже рассказывали ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал перестать употреблять «российский нарратив» — слово «Донбасс».

А также, Россия продолжает активно наращивать поставки оружия, техники, боеприпасов и ресурсов на временно оккупированный Донбасс.