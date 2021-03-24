Погода преподнесет неприятный сюрприз украинцам 25 марта — юг окажется самым холодным регионом, а север — одним из самых теплых.

Своим прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 25 марта в южной части Украины, на востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается только 1-5 градусов тепла. Одновременно с этим на севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до 4-9 градусов, а на Закарпатье до 11 градусов.

В западных, северных областях и в Винницкой области завтра существенные осадки маловероятны, а вот на остальной территории еще будет снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, усиление ветра до штормового.

В Киеве в четверг появится солнце, будет без осадков и в течение дня воздух прогреется до 7 градусов.

В конце недели, к выходным, потепление придет уже во все области.

Ранее синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Леонид Горбань предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.