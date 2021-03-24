Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, сегодня, 24 марта.

Принятый документ подразумевает создание Крымской платформы.

Полный текст Стратегии был опубликован на сайте президента.

Стратегия состоит из преамбулы и 97 пунктов, которые разбиты на общие положения, руководящие принципы, приоритетные направления и так далее.

Так в документе указано, что оккупированные Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями Украины, о приоритетности дипломатического пути завершения конфликта, а также о том, что реинтеграция будет проходить с учетом стратегического курса на вступление в НАТО и Евросоюз.

Также, согласно Стратегии, Украина настаивает на демилитаризации и денуклеаризации Крымского полуострова и уделяет особое внимание созданию международной платформы, целью которой является полное освобождение Крыма от Российской Федерации.

Как мы уже рассказывали ранее, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в аннексированном Крыму иностранцам, в том числе и гражданам Украины.

А российский оппозиционный политик, лидер движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман ранее заявил, что Россия готовит жестокую гражданскую войну.