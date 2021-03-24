В Украине темпы вакцинации против COVID-19 отстают от графика. Так, на сегодняшний день, сделано почти на 100 тысяч прививок меньше от запланированного.
Такое заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов на селекторном совещании с регионами, передает сайт Запорожской облгосадминистрации.
Как пояснил министр, в некоторых регионах очень медленнно начался процесс вакцинации, а в некоторых областях до сих пор не обустроены станционарные пункты.
Как мы уже рассказывали ранее, индийский производитель вакцины против COVID-19 решил замедлить и может вообще отложить поставки AstraZeneca (CoviShield) в Украину.
В то же время, из-за массового игнорирования ревакцинации Украине грозит вспышка таких опасных заболеваний, как столбняк и дифтерия.