В Украине в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го хотят провести одноразовое декларирование активов физлиц. Каждый украинец сможет проинформировать налоговую о принадлежащих ему квартирах, автомобилях, земельных участках, банковских счетах и акциях. О происхождении этих доходов спрашивать не будут – в этом и заключается суть амнистии. Но если за имеющееся во владении имущество не были уплачены налоги, придется заплатить от 2,5 до 9%, в зависимости от вида актива.

О том, как в Украине планируют провести налоговую амнистию, говорится в материале «Сегодня».

Эксперты говорят, что о подаче «нулевой декларации» придется задуматься не только олигархам, но и простым украинцам.В Украине введут «нулевую» декларацию: кому и сколько придется платить

Кому придется отчитываться (список неполный):

предпринимателям, которые не «светили» для налоговой значительную часть своих доходов;

наемным работникам, которые получают зарплаты в конвертах;

украинцам, которые ездят на заработки за границу;

самозанятым лицам;

тем, кто не зарегистрирован как предприниматель, но по сути ведет предпринимательскую деятельность, например сдает квартиры в аренду.

По завершении добровольного декларирования то имущество, о котором станет известно налоговой из деклараций, будет считаться «стартовой базой». И каждый последующий год налоговики будут сравнивать стоимость приобретенного имущества (квартир, машин, денег на счетах) с размером официальных доходов, с которых уплачены налоги.

Допустим, человек не подавал декларации, то есть не имеет имущества сверх нормативного. А нормативом в законопроекте считается:

квартира площадью до 120 кв. м;

дом до 240 кв. м;

нежилые строения менее 60 кв. м;

земельные участки в пределах норм бесплатной передачи;

один автомобиль;

другие активы до 400 тыс. грн.

После окончания налоговой амнистии он за год заработал, по данным налоговой, скажем, 100 тысяч «белой» зарплаты или другого дохода. И тут он покупает квартиру или автомобиль, которые стоят значительно больше, чем сумма его официального дохода.

В глазах налоговой такая покупка сделана за деньги, с которых не были уплачены налоги. А стало быть, человека заставят эти налоги заплатить. Придется отдать государству 19,5% от суммы покупки (18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора). И это не считая штрафных санкций, которые также могут быть введены.

Издание отмечет, наличные деньги не подлежат «нулевому декларированию». Но, как лазейкой, этим воспользоваться будет невозможно. Если в будущем человек захочет использовать крупную сумму наличных для какой-то серьезной покупки, ему придется доказывать банку и налоговой, что с этих денег были уплачены налоги.

Для тех, у кого наличных денег окажется больше, чем можно подтвердить декларацией о доходах или справкой с места работы за 3 года, в законопроектах предусмотрен другой способ легализации – покупка специальных ОВГЗ.

Эти ОВГЗ будут выпускаться во время проведения одноразового декларирования, до 20 июня 2022 года. Чтобы купить эти облигации, нужно будет все равно отнести наличные в банк и разместить на специальном счете, который будет открываться именно для декларирования. Вероятно, происхождением денег, которые поступают на специальный счет, банк интересоваться не будет, хотя точные правила еще должен разработать Нацбанк. На эти деньги на имя клиента банк приобретет специальные облигации. И клиент должен заплатить государству взнос (налог) в размере 2,5% от номинальной стоимости ОВГЗ. Какими будут условия размещения этих ОВГЗ, пока неизвестно. Если они будут выпускаться под обычные проценты, даже за вычетом взноса, человек получит прибыль примерно как от размещения на депозите. Но можно предположить, что государство решит сэкономить и разместить специальные ОВГЗ под 0%. В таком случае получится, что человек, декларирующий «черный нал», просто заплатит государству налог в размере 2,5% суммы.

Отметим, в законе четко не прописано, какое имущество будет считаться «приобретенным за счет доходов, с которых не уплачены налоги или уплачены не в полной мере». Например, будут ли считаться таким имуществом квартиры, купленные за наличные много лет назад, до появления требования о том, что сделки свыше 50 тысяч гривен необходимо проводить через банк?

С другой стороны, на сегодняшний день в Украине вообще не существует обязательного декларирования имущества физлицами. Это обязаны делать только чиновники и другие лица, которые подпадают под закон «О предотвращении коррупции». Однако во время налоговой амнистии физлица должны будут декларировать и имущество. Для этого предусмотрят специальную форму декларации. Таким образом, это может оказаться плавным переходом от декларирования доходов к декларированию имущества, как это существует, в частности, в развитых странах.

Как будут проверять физлиц – тоже пока неизвестно, ведь проверки физлиц на сегодня вообще не проводятся. И тот факт, что человек не платит налоги с доходов, может обнаружиться, только если он сам в этом признается либо кто-то его «сдаст».

Чтобы проверять соответствие доходов и расходов физлиц, нужно серьезно менять законодательство, а этими законопроектами такие новшества не предусмотрены.

Как сообщалось ранее, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять законопроект №5153 о так называемой налоговой амнистии для граждан, которые подали «нулевую декларацию».