Из-за массового игнорирования ревакцинации Украине грозит вспышка таких опасных заболеваний, как столбняк и дифтерия.

Дифтерия – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем или через предметы, которыми пользовался больной. В большинстве случаев она проявляется образованием плотной пленки на миндалинах и отеке слизистых оболочек, что блокирует дыхательные пути. Может привести к смерти. Дифтерия опасна тем, что ее трудно распознать, ведь ее симптомы схожи с обычной вирусной инфекцией: боль в горле, повышенная температура.

Столбняк – это инфекционное заболевание, возникающее в результате действия токсина на нервную систему. Токсин производят бактерии Clostridium tetani после попадания в рану из почвы, где они находятся в виде спор. Эти споры также могут быть в кишечном тракте животных. Столбняк поражает нервную систему, провоцирует сильные судороги мышц тела и может привести к смерти. Можно заразиться возбудителем столбняка через рану или порез, через укусы животных или ранения острыми предметами, обломками древесины, говорит доктор. От человека к человеку это заболевание не передается.

От дифтерии и столбняка люди должны вакцинироваться каждые 10 лет, но если к вакцинации детей в Украине относятся более внимательно, то взрослые зачастую игнорируют обязательные прививки.

В свои с этим в Центре общественного здоровья прогнозируют вспышки. В 2020 году от дифтерии и столбняка привились всего 47% взрослых и 59,7% детей.

«Сегодня» напоминает, что в Украине уже была эпидемия дифтерии в 1991-1998 годах. Тогда был крайне низкий уровень вакцинации детей и ревакцинации взрослых. Заболели 20 000 человек, 696 пациентов умерли, тысячи получили осложнения.

Последние годы в Украине фиксируют единичные случаи заболевания дифтерией. В 2010-2018 годах зарегистрировано 56 больных дифтерией и 124 – столбняком. А уже в 2019-м – 21 случай. По данным Центра общественного здоровья, в 2020 году не обнаружили ни одного. Возможно, на это повлияли карантинные меры против коронавируса.Когда вакцинироваться?

Для профилактики дифтерии и столбняка используют вакцину. Сроки указаны в Национальном календаре прививок. Украинцы получают прививки от дифтерии и столбняка в 6 и в 16 лет. Но вакцинация не дает иммунитета на всю жизнь, антитела постепенно исчезают. Поэтому нужно проходить ревакцинацию каждые 10 лет.

Кстати, если карточки прививок нет или существуют сомнения, то можно провериться на наличие антител к дифтерии и столбняку. Это почти такая же процедура, как и при проверке антител на коронавирус. Тест на антитела в разных лабораториях стоит от 200 до 600 грн. Повторная вакцинация по направлению семейного врача – бесплатная.Как проходит вакцинация?

Перед вакцинацией следует проконсультироваться у семейного врача или терапевта, с которым подписана декларация. Врач проверит карточку прививок, чтобы убедиться, какие вам вакцины уже вводились и нужна ли повторная вакцинация.

Перед прививкой доктор должен уточнить, есть ли у вас аллергия на лекарства или еду и какова была реакция на предыдущие прививки. В Украине прививки добровольные. После консультации вы подписываете согласие на вакцинацию, подтверждая, что получили ответы на все вопросы.

В кабинете прививок пациент имеет право попросить проверить флакон с вакциной. Медработник должен показать ампулу с вакциной, на которой указаны срок годности и серия.

Проверить, правильно ли хранилась вакцина, можно по термоиндикатору. Он выглядит как круг темного цвета с квадратом светлого цвета внутри. Причем квадрат обязательно должен быть светлее круга, но не белым. Если его не видно или он темнее, то вакцина хранилась неправильно и она не даст защиты.

После этого вакцинированнный должен оставаться в медучреждении под наблюдением еще полчаса. Нормальная реакция на инъекцию – покраснение и боль в месте укола, повышенная температура. Это признак того, что прививка работает. Симптомы исчезают сами через пару дней.

Вакцинацию не делают, когда у человека простуда и повышенная температура. Перед прививкой температуру обязательно должны измерить – это непременное требование. Если в прошлом на вакцину была серьезная аллергическая реакция – анафилактический шок, то от прививки нужно отказаться.

Вакцинацию не стоит также делать и при состояниях, когда иммунитет слабый. Например, после химиотерапии у онкобольных, употребления лекарств, которые подавляют иммунитет, или при СПИДе. Противопоказаний для вакцинации беременных и кормящих грудью нет.

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