В Киеве и еще 8 областях ожидается ухудшение ситуации с COVID-19, — такой прогноз дает Национальная академия наук.

Данные опубликованы на сайте НАН Украины.

Согласно прогнозу ученых, COVID-19 будет распространяться больше всего в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой области и в Киеве.

Ученые Университета Глазго (Шотландия) считают, что риновирус (вызывает простуду) сильнее коронавируса SARS-CoV-2 и мешает ему размножаться в клетках слизистой оболочки дыхательных путей.

23 марта в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащего, которую 21 марта привили от коронавируса препаратом Covishield/AstraZeneca.