В Черновцах скончался мужчина, которого ранее получил прививку против COVID-19. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт. Трагическое происшествие произошло сегодня, 24 марта.

Подробности обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«24 марта в 7:10 в городской клинической больнице №3 г. Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти — острый мозговой инсульт», — указано в сообщении.

Также сообщается, что у мужчины были хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

В департаменте здравоохранения Черновицкой области проинформировали, что 15 марта мужчина был вакцинирован от COVID-19 препаратом Covishield/AstraZeneca.

«Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта», — указано в сообщении.

На момент вакцинации у мужчины не было противопоказаний Перед прививкой мужчина чувствовал себя хорошо, на состояние здоровья не жаловался.

«В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине темпы вакцинации против COVID-19 отстают от графика. Так, на сегодняшний день, сделано почти на 100 тысяч прививок меньше от запланированного.

Тем временем, индийский производитель вакцины против COVID-19 решил замедлить и может вообще отложить поставки AstraZeneca (CoviShield) в Украину.