В Украине снова могут ввести общенациональный жесткий карантин, в случае дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает «BBC Украина».

По его словам, в скором времени СНБО проведет заседание в связи с ситуацией по заболеваемости COVID-19.

Однако, пока все решения остаются для принятия в регионах.

«Когда мы полностью закрываем области — это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна», — сказал секретарь СНБО.

По состоянию на 24 марта в «красной» зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.«Оранжевыми» остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Единственным регионом в «желтой» зоне является Херсонская область.

Ранее, Степанов утверждал, что общенациональный локдаун из-за пандемии COVID-19 в Украине вводить не планируют.

Тем временем, Кабмин запретил украинцам находиться в местах общего пользования в «красных» карантинных зонах без масок.