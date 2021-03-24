В Украине от COVID-19 чаще умирают мужчины.

К такому выводу пришли ученые Национальной академии наук Украины.

Исследователи отмечают, что падение ожидаемой продолжительности жизни при достижении 65 лет было глубже для мужчин, чем для женщин (данные сравнивались с максимумом 2020 года). В конце года темпы падения ожидаемой продолжительности жизни при достижении 65 лет были особенно большими у мужчин.

Так, по состоянию на декабрь 2020 года, падение этого показателя при достижении 65-ти лет у мужчин было на 3 месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва. Это соответствует данным о более высокой летальности от COVID-19 среди мужчин.

Как сообщалось ранее, Национальная академия наук прогнозирует, что в Киеве и еще 8 областях ожидается ухудшение ситуации с COVID-19.

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