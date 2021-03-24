Погода в Украине в ближайшие дни пойдет на поправку, а температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Об этом свидетельствуют детальный прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

Погода в Украине 25 марта

В четверг потепление придет в западные, северные и Киевскую области. Погода ожидается облачной с прояснением и сухой. Температура днем будет колебаться от +5 до +9 градусов, а ночью от -2 до -7.

На остальной территории страны ожидаются дожди. Днем +2 до +6 градусов, а ночью термометры покажут от -2 до +1 градуса.

Погода в Украине 26 марта

В пятницу незначительные осадки ожидаются только на Юге, там днем прогнозируют от +4 до +7, а ночью от -1 до +2.

На остальной территории страны температура прогнозируется от +6 до +12 градусов, а ночью похолодает до -4, а местами до -8 градусов.

Погода в Украине 27 марта

Выходные начнутся с сухой погоды на всей территории страны. Температура воздуха в областях будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла.

Ночью также потеплеет, однако местами возможны морозы. Синоптики прогнозируют от -2 до +2, а на Закарпатье температура опустится до 8 градусов ниже ноля.

Погода в Украине 28 марта

В воскресенье западные, а также северные и центральные области снова накроют затяжные ливни. Однако дождливая погода не принесет похолодание.

В целом, 28 марта, температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. Ночью термометры в областях покажут от 0 до +5.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в апреле в Украине будет преобладать холодная и сырая погода. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

А также, погода преподнесет неприятный сюрприз украинцам 25 марта — юг окажется самым холодным регионом, а север — одним из самых теплых.