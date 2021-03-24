«Власть» оккупированного Крыма намерена «засудить» Украину за водную «блокаду» полуострова. Как заявляют местные «политики», они намерены арестовывать все, что будет проходить, пролетать и проезжать мимо Крыма.
Такое громкое заявление сделал так называемый «глава парламента» оккупированного Крыма Владимир Константинов, сообщает «Интерфакс».
Он утверждает, что уже якобы началась подготовка иска по факту водной блокады Крыма, дело будет рассмотрено в местном «суде» до конца второго квартала. После этого дело может быть рассмотрено в российских судах.
«Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ», — пригрозил Константинов.
По его словам, ущерб от водной блокады составил якобы около 1 трлн рублей — более 13 млрд долларов.
Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в аннексированном Крыму иностранцам, в том числе и гражданам Украины. Такие участки якобы принудительно продадут российским гражданам.
Тем временем, Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, сегодня, 24 марта.