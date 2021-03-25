Благовещение Пресвятой Богородицы является одним из важнейших праздников православной церкви, который каждый год отмечается 7 апреля.

В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей о будущем рождении Иисуса Христа. Суть праздника заключена в его названии – Благовещение, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Апостроф.

Данный праздник также известен под названием «третьей встречи весны». Первой и второй считаются Сретение и Сорок Мучеников.

Ранее считалось, что именно в этот день весна окончательно побеждает зиму. После Благовещения разрешалось начинать полевые работы.

В первую очередь на Благовещение нельзя работать и даже причесываться. Есть даже поговорка «На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет». Что касается волос, то их также не рекомендуется стричь – иначе, мол, можно запутать свою судьбу.

В этом году в церковном календаре православные могут наблюдать очень редкое совпадение двух великих событий. Благовещение и Великая суббота припадают на один день.

Мы рассказывали, что святить можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу. Когда-то принято было святить только сдобный хлеб (пасха), яйца, мясо, сыр и молоко, а сейчас кладут в корзину все подряд.

К слову, с помощью цветных салфеток, клея, воска и яркой шелухи и шкурок от овощей можно сделать оригинальные пасхальные писанки. Натуральными красителями для пасхальных яиц является черника, шпинат, луковой шелухи, сок моркови или тыквы, свекла, красная капуста, куркума и шелухи грецкого ореха.