Американская компания Expensivity провела исследование о покупательской способности валюты и стоимости жизни в разных странах мира. Итоговая цифра показала «грань насыщения», после которой деньги уже не делают человека счастливым.

Анализ основан на данных Мирового банка.

Исследование экспертов показало, что так называемая «цена счастья» в Украине составляет 11 301 доллар, то есть – 315 780 гривен в год.

Это самая низкая цифра среди всех европейских стран.

Отметим, что по состоянию на январь 2021 года, средняя зарплата в Украине составила 12 337 гривен, то есть, 441 доллар и 5 300 долларов в год, соответственно.

Рядом с Украиной в рейтинге оказалась Грузия. Местным жителям необходимо 11 566 долларов в год. Самое дорогое «счастье» на Бермудах – 143 933 долларов. Швейцария – четвертая страна в мире и первая в Европе по цене счастья, где оно стоит 128 969 долларов.

А самое дешевое «счастье» во всем мире в Суринаме – бывшей колонии Голландии. Его «цена» там — 6 799 долларов в год.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина занимает 69-е место в рейтинге счастливых стран мира по версии ООН.

А также, Киев занял 99 место в рейтинге городов мира по качеству жизни в 2020 году (City Wellbeing Index), на первом месте оказалась столица Финляндии Хельсинки.

