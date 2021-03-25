Продолжение диалога между Украиной и Российской Федерацией может повлечь за собой потерю государственного суверенитета.

Такие мнение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает радио «НВ».

«В Украине много тех, кто говорит, что — давайте говорить с Россией. Их нужно ставить на место. Потому что для нашей страны — это очень небезопасный шаг. Украина прекратит свое существование, если и дальше будет продолжать заигрывать с Российской Федерацией. Главное задание России и Путина — уничтожение Украины», — утверждает чиновник.

По мнению Данилова, «в Украине есть несколько сценариев того, как будут развиваться дальнейшие отношения с Россией, к любому из них Украина готова».

«Мы постоянно общаемся с ними, мы держим руку на пульсе, у нас есть понимание, что происходит в Европе, кто действительно является нашим партнером, а кто делает вид», — подчеркнул он.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина планирует серьезно ужесточить ответственность за снайперский огонь, который открывают боевики на оккупированном Донбассе.

Также, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал перестать употреблять «российский нарратив» — слово «Донбасс».