Школьники, которых родители отказались прививать, могут обучаться в альтернативной форме. В Украине прививки для детей являются обязательными, но врач может выдать запрет на вакцинацию.

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире «1+1».

Он отметил, что кроме коронавируса, важно делать прививки и от других болезней:

«Я знаю, что после этого эфира будет куча возмущенных сообщений в мой адрес. Но, извините, я не имею права прятать голову в песок и избегать этих тем. Сейчас нам все коронавирус закрыл. Но, я уже слышал от врачей такое определенное отчаяние, якобы COVID уничтожил корь, краснуху, туберкулез, полиомиелит».

Отдельно он добавил, что перед любой прививкой нужно пройти тщательный медосмотр. Затем врач должен либо разрешить, либо запретить вакцинацию.

«Вакцинация должна происходить тогда, когда нет противопоказаний. Это определено законом. Поэтому перед любой прививкой нужен медицинский осмотр и тщательный, нужен вывод врача, может ли быть ребенок привит. Это ответственность врача, который должен дать заключение. Может быть создана комиссия, консилиум врачей, которые делают вывод, может ли ребенок в этот период вакцинироваться», — объяснил омбудсмен.

Если родители отказываются вакцинировать ребенка, обучение может проходить в альтернативной форме.

«Закон «Об образовании» сейчас определяет много способов для получения образования, необязательно стандартная, очная форма. То есть, и экстернат, и патронаж, и дистанционная и семейная формы. Каждая из них имеет свои особенности», — заявил Горбачев.

Как сообщалось ранее, 25 марта в Украину из Китая отправили ​​первую партию вакцин против COVID-19 CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac Biotech.

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca (Covishield), которую производили Индийским институтом вакцин Serum Institute. Связано это с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.