Министерство здравоохранения обновило список «красных» карантинных зон, добавив в него Николаевскую и Черкасскую области.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

В «красной» зоне находятся следующие регионы:

Киев;

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Черновицкая область.



В Украину из Китая отправили ​​первую партию вакцин против COVID-19 CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac Biotech.

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca (Covishield), которую производили Индийским институтом вакцин Serum Institute. Связано это с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.