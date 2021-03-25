Министерство здравоохранения обновило список «красных» карантинных зон, добавив в него Николаевскую и Черкасскую области.
Об этом сообщает сайт Минздрава.
В «красной» зоне находятся следующие регионы:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область.
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