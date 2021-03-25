Четверть (24%) жителей Украины заявляют, что они переболели COVID-19 по состоянию на март 2021 года. В то же время, 72% респондентов уверены, что они не болели коронавирусной инфекцией.
Такие результаты показал опрос населения Социологической группой «Рейтинг».
Интересно, что из тех, кто считает, что уже переболел COVID-19, 48% получили положительный результат теста, а 51% сообщили только о симптомах.
Из неренесли в COVID-19 в легкой форме 42% респондентов, в средней — 45%, в тяжелой — 13%.
Также в последние месяцы выросло количество людей, которые считают, что COVID-19 не страшнее чем обычный грипп (с 54% до 59%).
Однако выросло и количество тех, кто придерживается противоположного мнения (с 32 до 39%).
Среди тех переболевших COVID-19 считают, что болезнь страшнее гриппа, 61% опрошенных, среди не болевших 58%. Обратного мнения придерживаются 38% среди болевших и 39% среди не болевших.
Как мы уже рассказывали ранее, уже на следующей неделе более 50% регионов Украины могут оказаться в «красной» карантинной зоне, и правительство должно будет решить, станет ли это критерием для объявления общенационального локдауна.
Тем временем, в Черновцах у провизора аптеки, который 24 марта умер от инсульта, обнаружили коронавирус. COVID-19 также подтвердили у двух его коллег, с которыми он ранее вакцинировался.