В Украину из Китая отправили ​​первую партию вакцин против COVID-19 CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac Biotech.

Об этом сообщает посольство Украины в Китае в Facebook.

Партию вакцины CoronaVac отправили 25 марта. Всего Украина заказала 1,915 млн вакцин.

В посольстве также добавили, что 10 марта вакцина была зарегистрирована в Украине, она прошла все этапы клинических исследований, «официально подтвердив эффективность и безопасность».

Сейчас эту вакцину используют в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии.

Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году. Сейчас она является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы).

Также сообщалось о том, что Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca (Covishield), которую производили Индийским институтом вакцин Serum Institute. Связано это с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.

В Украине зафиксировано самое большое число заболевших и умерших от COVID-19: 16 669 и 362 человека.