Украина планирует серьезно ужесточить ответственность за снайперский огонь, который открывают боевики на оккупированном Донбассе.

В свою очередь, первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук объяснил, можно ли считать, что перемирие прекратилось из-за обстрелов со стороны боевиков.

«В данном случае речь идет о перемирии, оно то поднимается, то опускается, но заявлять, что перемирия совсем не существует или прекратилось, — это не соответствует действительности. Если взять цифры, то во много раз уменьшилось количество обстрелов, а жертв – в 5 и более раз. Если сравнивать, то ситуация не ухудшилась. Она сложная, есть агрессия России, попытки обвинить Украину в том, что она не выполняет минские договоренности, но это не соответствует действительности», — утверждает глава делегации ТКГ.

Кравчук также считает, что Украине необходимо и дальше демонстрировать миру поведение России.

«Мы всегда говорим: Украина выполняла, выполняет и будет выполнять договоренности, и об этом говорят и Европа, и министры «Большой семерки», которые назвали Россию стороной конфликта. Я считаю, что нам надо продолжать эту работу, показывая Россию такой, какой она есть на самом деле, хоть уже мир и Европа видят это», — резюмировал политик.

Как мы уже рассказывали ранее, кадры уничтожения позиций батальона российских террористов «Восток» на Донбассе показала боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ.

А секретарь СНБО Алексей Данилов призвал перестать употреблять «российский нарратив» — слово «Донбасс».