Уже на следующей неделе более 50% регионов Украины могут оказаться в «красной» карантинной зоне, и правительство должно будет решить, станет ли это критерием для объявления общенационального локдауна.
Такое заявление в ходе брифинга сделал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.
«На следующей неделе у нас уже может более 50% регионов быть в «красной» зоне. Соответственно, на следующей неделе мы ожидаем решения правительства о том, будет ли превышение 50% регионов в «красном» уровне определяющим критерием для введения общенационального локдауна», — заявил он.
Он также добавил, что статистика показывает, что ситуация в Ивано-Франковской области, которая еще с середины февраля ввела жесткий карантин, стабилизируется, но там до сих пор наибольшее количество активных больных.
Как сообщалось ранее, 25 марта Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон. В «красной» зоне находятся следующие регионы:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область.
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