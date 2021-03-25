Уже на следующей неделе более 50% регионов Украины могут оказаться в «красной» карантинной зоне, и правительство должно будет решить, станет ли это критерием для объявления общенационального локдауна.

Такое заявление в ходе брифинга сделал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

«На следующей неделе у нас уже может более 50% регионов быть в «красной» зоне. Соответственно, на следующей неделе мы ожидаем решения правительства о том, будет ли превышение 50% регионов в «красном» уровне определяющим критерием для введения общенационального локдауна», — заявил он.

Он также добавил, что статистика показывает, что ситуация в Ивано-Франковской области, которая еще с середины февраля ввела жесткий карантин, стабилизируется, но там до сих пор наибольшее количество активных больных.

Как сообщалось ранее, 25 марта Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон. В «красной» зоне находятся следующие регионы:

Киев;

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Черновицкая область.

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Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca (Covishield), которую производили Индийским институтом вакцин Serum Institute. Связано это с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.