Погода преподнесет неприятный сюрприз в виде похолодание — произойдет это в западных, северных и большинстве центральных областей Украины в конце марта в связи с вторжением арктического воздуха.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

31 марта — 2 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6 ° мороза (31 марта в центральных областях от 3 ° мороза до 3 ° тепла), днем 1 -6 ° тепла.

Синоптики отмечают, что снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи у плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

29 марта на западе страны пройдут дожди, а 30 марта — на западе и севере ожидается снег, температура воздуха ночью и днем опустится до -1 1 °. На остальной территории 29-30 марта без осадков, ночью 3-5 градусов, днем 5-7 ° в центре до 14 ° на юге.

В Карпатах 31 марта прогнозируют умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (И уровень опасности — желтый). Температура ночью 4-9 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

В Киеве 30-31 марта ожидается мокрый снег и дождь, ночью до -3 °, днем 2 4 °.

Напомним, о существенное похолодание ранее сообщала и синоптик Наталья Диденко. Начнет теплеть со 2 апреля.