В Черновцах у провизора аптеки, который 24 марта умер от инсульта, обнаружили коронавирус. COVID-19 также подтвердили у двух его коллег, с которыми он ранее вакцинировался.

Об этом Суспільне сообщила глава областного лабораторного центра Наталья Гопко.

По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день. Связано это с инкубационным периодом вируса.

Генеральный директор патологоанатомического бюро Дмитрий Гречко говорит, что смерть мужчины не связана с вакцинацией, поскольку у него была гипертоническая болезнь. Сейчас продолжают проводить анализы, чтобы установить точную причину смерти.

Ранее в Министерстве здравоохранения озвучили причину смерти военнослужащей в Одесской области. Женщина, которая 21 марта сделал прививку от коронавируса, умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у нее также был атеросклеротический кардиосклероз.

Также сообщалось, что в Черновцах скончался мужчина, который ранее получил прививку против COVID-19. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.