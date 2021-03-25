Первая Родительская суббота Великого поста 2021 отмечается 27 марта.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Существует ряд традиций и запретов для этого дня.

С греческого языка суббота переводится как «ходатайство», поэтому именно в этот день у христиан принято поминать усопших близких.

Поскольку в другие дни Великого поста службы сокращены и церковь не предусматривает поминовения, для молитв за умерших и установлены Родительские субботы.

Также эти дни называют еще » Вселенскими родительскими субботами, а панихиды, которые совершаются – вселенскими панахидами.

В Родительскую субботу 27 марта верующие должны посетить богослужения в храме и обязательно отстоять его полностью.

В этот день в церковь принято приносить постные продукты и вещи, которые позже церковнослужители раздают нуждающимся.

Это является своеобразным поминовением близких, которых церковь по своим канонам не вспоминает: это некрещеные, умершие от абортов, самоубийцы и тому подобное.

После посещения храма нужно пойти на кладбище и помянуть усопших близких там. У могил родных нужно навести порядок.

Чего нельзя делать в Родительскую субботу:

– Церковь в Родительскую субботу рекомендует воздержаться от чрезмерной скорби.

– Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных в православной церкви или самоубийц.

– Нельзя уходить до окончания службы из храма.

– Большим грехом считается поминать усопших спиртными напитками.

– В Родительскую субботу, как и в другие дни, нельзя плохо говорить о покойных.

– Также запрещено ругаться, конфликтовать, скандалить и повышать голос.

– В Родительскую субботу под запретом громкие развлечения.

– Рекомендуется сходить в церковь, если же такой возможности нет, – помолиться дома.

Напомним, 13 марта по православному календарю отмечается День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, а по народному – Ярилин день.