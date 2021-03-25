Половина жителей Украины не хотят делать прививку против COVID-19, из-за недоверия к индийской вакцине Covishield, а также из-за боязни возможных побочных эффектов.

Такой результат показал опрос социологической группы «Рейтинг». Главными причинами для отказа от вакцинации украинцы называют:

недоверие к вакцине, которая завезена (51%)

страх побочных эффектов (47%).

Примерно 20% респондентов причиной отказа от вакцинации также назвали недоверие к власти в целом.

Такое же количество опрошенных считают, что вакцина не защитит от новых мутация COVID-19. Еще 13% просто не доверяют вакцине.

В то же время, более половины (55%) опрошенных согласны с мнением, что вакцины придуманы для защиты людей.

В то время, как 38% респондентов считают, что вакцины созданы для заработка на людях и их контроля.

Социологи опросили 1500 украинцев от 18 лет и старше, со всех регионов страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Как мы уже рассказывали ранее, четверть (24%) жителей Украины заявляют, что они переболели COVID-19 по состоянию на март 2021 года.

Также стало известно, что в Черновцах у провизора аптеки, который 24 марта умер от инсульта, обнаружили коронавирус. COVID-19 также подтвердили у двух его коллег, с которыми он ранее вакцинировался.