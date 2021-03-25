Президент Владимир Зеленский в 2020 году принял в гражданство Украины 260 человек, и большинство из них были россиянами.
Об этом со ссылкой на данные Государственной миграционной службы информируют «Украинские новости».
При этом если сравнивать с 2019 годом, то число получивших украинское гражданство иностранцев снизилось почти в 4 раза.
В прошлом году Зеленский подписал указы о принятии в украинское гражданство 251 иностранца и 9 лиц без гражданства по их просьбе, в том числе и 17 беженцев.
Среди получивших гражданство в 2020 году выходцы из:
России — 56;
Сирии — 27;
Армении — 27;
Ирака — 22;
Афганистана — 16;
Ливана — 14;
Грузии — 10;
Ирана — 10;
Беларуси — 8;
Азербайджана — 6;
Иордании — 6;
Узбекистана — 5;
Египта — 5;
Нигерии — 5;
Йемена — 5;
Молдовы — 3;
Туркменистана — 2;
Бангладеш — 2;
Ливии — 2;
Марокко — 2;
Туниса — 2;
Судана — 2.
Как сообщалось ранее, почти половина украинцев (46%) против введения двойного гражданства для граждан нашей страны.
Как мы уже рассказывали ранее, в МИДе заявили, что работают с народными депутатами над тем, чтобы разрешить двойное гражданство в Украине.
Тем временем, в 2020 году 409 549 украинцев получили российское гражданство — на 110 127 человек больше, чем в 2019 и почти в 5 раз больше, чем в 2018.