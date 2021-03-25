Снижение уровня заболеваемости и смертности от СOVID-19 в Украине стоит ожидать не ранее 10 апреля.

Такое мнение озвучил врач-инфекционист Владимир Курпита, передает Обозреватель.

А в тех регионах, которые только вошли в «красную» карантинную зону, улучшения не будет еще в течение двух – двух с половиной недель.

«Будет такой же уровень заболеваемости. И потому в целом смертность по Украине может расти. Растет заболеваемость в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе. В тех областях, где наибольшее количество населения Украины проживает», – уверен эксперт.

Как утверждает медик, предотвратить такое развитие ситуации можно, если выполнять все рекомендации, подготовленные правительством, не посещать людные места, уменьшить свои контакты и по возможности походы в магазин, больше бывать на свежем воздухе, не контактировать с людьми.

«Я думаю, что погода будет способствовать тому, чтобы этот процесс ускорился. Но следующие две недели у нас будет такой высокий уровень смертности, к сожалению», – резюмировал Курпита.

Напомним, 25 марта в Украине было официально подтверждено 1 596 575 случаев COVID-19. Из них 16 669 выявлены за минувшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав обновил список «красных» карантинных зон, добавив в него Николаевскую и Черкасскую области.

А также, 25 марта, в Украину из Китая отправили ​​первую партию вакцин против COVID-19 CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac Biotech.