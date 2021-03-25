Достойные пенсии в Украине может обеспечить введение II уровня пенсионной системы – накопительной системы пенсионного обеспечения. Сейчас в Украине функционирует солидарная система, но ее способность обеспечивать достойный размер выплат с каждым годом ухудшается.

Об этом сообщил замминистра финансов Роман Ермолычев.

По его словам, до сих пор выплаты в стране не позволяют пенсионерам иметь достаточный уровень жизни, а ресурсов госбюджета для чисто математического повышения пенсий также недостаточно. Проблему может решить накопительная система пенсионного обеспечения.

«На сегодня этот вопрос активно обсуждается. Ведь для внедрения этой системы возникает необходимость в детальном изучении возможности экономики Украины обеспечить сохранность и доходность средств участников системы накопительного пенсионного обеспечения. То есть на сегодня важно укрепление экономики и создание основы для внедрения II уровня пенсионной системы», ‒ цитирует его сайт министерства.

«С каждым годом способность солидарной системы обеспечивать достойный размер пенсии граждан ухудшается. Так, в 2020 году показатель экономически активного населения трудоспособного возраста составил 16,9 млн человек, в то время как, по данным Пенсионного фонда, численность застрахованных лиц составляла 12,8 млн человек. То есть остальные 4,1 млн человек являются не застрахованными и не платят никаких взносов, что лишает их права на достойную пенсию в старости. Поэтому для получения достойной пенсии необходимо уплачивать взносы. Нынешняя пенсионная система в Украине сталкивается с важными социальными и финансовыми вызовами, которые требуют срочного решения, поскольку эти вызовы со временем только усилятся», ‒ поясняет Ермоличев.

Учитывая численность пенсионеров в Украине, можно отметить, что в последние годы она уменьшается и по состоянию на 01.01.2021 она составляла 11,1 млн человек (что на 0,8 млн человек меньше, чем в 2017 году). В то время, как общий объем расходов Пенсионного фонда Украины за последние 5 лет вырос почти в 1,5 раза.

Несмотря на довольно значительный объем расходов Пенсионного фонда на выплату пенсий, средний размер пенсионной выплаты составляет 3 507,5 грн по состоянию на 01.01.2021, что значительно ниже по сравнению с другими странами Европы. Следует заметить, что 57% пенсионеров, к сожалению, получают в среднем пенсию в размере около 2500 гривен.

Как сообщалось ранее, если пенсионер длительное время (в течение года) не снимает деньги с карты, происходит приостановка выплат.

Сейчас на высокую пенсию в Украине могут рассчитывать только те, кто получает зарплату, которая превышает среднюю больше, чем в 2 раза.