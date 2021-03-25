Украина принимали никаких мер в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, по примеру США, которые ввели санкции, поскольку Киев не получал от американцев никаких запросов или документов.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает НВ.

Чиновник отметил, что Украина может рассматривать вопрос санкций только на основании соответствующих документов, а не просто по чьему-то желанию.

«Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институциях, после чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите (санкции на фоне американских). Это не моя или какого-то другого члена СНБО может быть прихоть, мы должны работать с документами», – пояснил Данилов.

Так, на сегодняшний день не поступали документы от США в отношении Коломойского или Дубинского с Деркачом.

«Если они будут, это уже вопрос второго порядка», – добавил секретарь СНБО.

Как мы уже рассказывали ранее, в США считают, что когда Коломойский возглавлял Днепропетровскую область с 2014 по 2015 год, он был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.Официальный Евросоюз также поддержал решение США о введении санкций в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.