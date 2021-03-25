Погода в Украине 26 марта будет продиктована антициклоном Margarethe, который будет вытеснять циклон — ожидается потепление, осадки почти прекратятся.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня уже будет достигать 6-12 градусов тепла, но ближайшая ночь еще будет холодной. Ветер будет северного направления, не сильный, максимум умеренный.

Дождь и мокрый снег останутся в южной части Украины и на юго-востоке, правда завтра днем — только на крайнем юге. Значительная часть территории Украины окажется в сухом воздухе.

В Киеве 26 марта будет солнечно и относительно тепло — днем ​​около 8 градусов.

В субботу-воскресенье потеплеет еще на несколько градусов, а в понедельник столбики термометров немного осядут вниз, однако в целом следующая неделя порадует потеплением до 12-16 градусов.

Ранее синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Леонид Горбань предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.