Повторные случаи заболевания COVID-19 фиксируются в Украине все чаще. Больше всего болеют по второму кругу врачи и работники сферы обслуживания. Они заражаются уже через несколько месяцев после того, как переболели COVID-19 первый раз.

Об этом сообщает «Сегодня».

Жительница Запорожья Светлана Богдезиевич получила положительный тест второй раз. По ее словам, сдавать она пошла его после того, как у нее поднялась температура до 37,2, пропало обоняние (в первый раз такого у женщины не было). Сначала врачи лечили Светлане простуду, ведь не верили, что она могла заболеть повторно за такой короткий срок.

Подобная ситуация произошла и с журналисткой Анной Тесленко. В первый раз во время болезни у нее практически не было никаких симптомов. Но вирус вернулся через 8 месяцев. Тогда повысилась температура и возникли другие симптомы.

«Была паническая атака. Ночью я почувствовала, как у меня заложило нос, и мне казалось, что сейчас будет отек легких, и все», — рассказала Анна.

Врач-эпидемиолог Екатерина Сояк подтвердила, что переболеть коронавирусом можно не только два, а даже и три раза. При этом нет доказательств, что течение болезни будет хуже. Некоторые повторно переносят ее легче, другие тяжелее.

«Четкой закономерности пока что не отслеживается. Надежда на вакцинацию, на коллективный иммунитет и на то, что будут снижаться темпы пандемии», — сказала врач.

Случаи заболевания в третий раз тоже уже фиксировали в стране еще с начала марта. Однако такие случаи единичны. Медики предупредили, что исходя из этого не стоит надеяться на антитела, следует беречь себя.

Министерство здравоохранения обновило список «красных» карантинных зон, добавив в него Николаевскую и Черкасскую области.

В Украину из Китая отправили ​​первую партию вакцин против COVID-19 CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac Biotech.

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca (Covishield), которую производили Индийским институтом вакцин Serum Institute. Связано это с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.