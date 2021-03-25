В Украину прибыла первая партия китайской вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac, которую производит компания Sinovac.
Всего, Украина должна получить 2 миллиона доз этой вакцины, напоминает Народна Правда.
Самолет с первой партией китайской вакцины прибыл в аэропорт «Борисполь» примерно в 19:00.
Первая партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины.
Отметим, китайская вакцина прошла все этапы клинических исследований. CoronaVac уже используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.
А глава Минздрава Максим Степанов подчеркнул, что китайская вакцина после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль.
Также напомним, украинская фармацевтическая компания «Лекхим» будет производить китайскую вакцину от COVID-19 в Харькове. Производство будет запущено в 2022 году.
Как мы уже рассказывали ранее, Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca (Covishield), которую производили Индийским институтом вакцин Serum Institute. Связано это с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.
Тем временем, половина жителей Украины не хотят делать прививку против COVID-19, из-за недоверия к индийской вакцине Covishield, а также из-за боязни возможных побочных эффектов.