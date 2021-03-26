27 марта отмечается Всемирный день театра, а по народному календарю день Бенедикта.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

день Бенедикта

Святой Бенедикт Нурсийский был родоначальником западного монашеского движения, автором одного из важнейших уставов латинской традиции. В православной традиции почитается как преподобный.

Приметы и запрета на 27 марта

Если возьмешь в руки нож или другой острый предмет, то накликаешь на всю семью несчастья и сильные ссоры.

Если 27 мороз, то холодно будет еще неделю.

Всемирный день театра

Всемирный день театра был установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Традиционно он проходит под единым лозунгом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Отметим, слово «театр» произошло от древне-греческого слова theatron, что означает «место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также других театральных форм.

Напомним, 26 марта в Украине День Национальной гвардии, в мире Фиолетовый день (День больных эпилепсией), а по народному календарю день Никифора.