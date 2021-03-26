Боевики 25 марта восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировали возле поселка Светлодарск. Там оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских военных из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции возле Майорска оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также возле Богдановки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле Широкино оккупанты применяли подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди личного состава ООС вследствие вражеских обстрелов нет.

Накануне кадры уничтожения позиций батальона российских террористов «Восток» на Донбассе показала боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что отношения Киева и Москвы обострились. Москва использует агрессивную риторику, давая понять, что не позволит Украине восстановить территориальную целостность государства и, если потребуется, окажет поддержку Донецку и Луганску. Что касается Крыма, на Украину давят в вопросах снабжения водой.