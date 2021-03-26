Пророссийские террористы устроили минометный обстрел на Донбассе, в результате которого погибли четыре воина Вооруженных сил Украины, а еще двое получили ранения.

Трагические подробности сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Смертельная атака оккупантов произошла в 13:45 вблизи поселка Шумы на Донетчине.

«После ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе. Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести «инспекцию» украинской линии обороны», – пишет Бутусов.

Журналист также не исключил высокую вероятность того, что в районе Шумов может произойти российская атака для захвата передовых украинских позиций.

А журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что по состоянию на 16:15 бой продолжался.

«На фронте началось. Четверо погибших в одном бою. Бой продолжается», – написал он.

Как мы уже рассказывали ранее, РФ активно переправляет на оккупированные территории Донбасса своих кадровых военных. Переброску российских военных проводят под прикрытием мероприятий боевой подготовки боевиков.

А также, кадры уничтожения позиций батальона российских террористов «Восток» на Донбассе показала боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ.